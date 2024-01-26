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СВО 26 января 2024 11:04

Путин призвал наделить статусом ветерана боевых действий участников СВО без контракта

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Участники специальной военной операции должны наделяться статусом ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта. Внести изменения в законодательство Правительству России поручил Президент Владимир Путин.

Основанием для получения статуса ветерана станут документы, подтверждающие награждение госнаградой либо ведомственной наградой, получение увечья во время СВО, заболевания.

«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, <...> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 апреля 2024 года.

#Владимир Путин #спецоперация
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