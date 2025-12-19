Путин призвал молодежь как можно раньше создавать семьи

Такие фундаментальные вопросы, как создание семьи, лучше не откладывать в долгий ящик и решать как можно раньше. Такое мнение во время прямой линии высказал Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности покупки жилья молодыми семьями.

«На Кавказе есть хорошая традиция – они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте, и с них надо брать пример. У [главы Чеченской Республики] Рамзана Кадырова большая же семья, много детей. И он мне объяснил, что это традиция такая. И это очень здорово», – заявил Путин.

Он выразил уверенность, что ждать улучшения материального положения, получения образования и прочих вещей можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка.

«Несмотря на сложности, мы сохранили семейную ипотеку. Есть места, где она не 6%, а 2%. Можно взять ипотеку там. С милым рай и в шалаше. А это не шалаш, а квартира, но в местах, где процент составляет 2%. Надо посмотреть все меры поддержки семей, и можно решить все вопросы», – убежден Президент РФ.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задавать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.