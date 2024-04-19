Путин призвал Минздрав усилить подготовку кадров

В России необходимо усилить подготовку квалифицированных кадров для медицины: врачей, медсестер и других специалистов. Также Минздрав должен оказать всю необходимую помощь регионам для модернизации первичного звена здравоохранения, заявил, обращаясь к участникам ежегодной итоговой коллегии ведомства, Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что от компетентной работы служб министерства зависит эффективность всей системы здравоохранения в стране, укрепление, сохранение здоровья и спасение людей. Президент отнес повышение продолжительности жизни и активное долголетие к ключевым приоритетам госполитики.

Важно, что в России ежегодно расширяется программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, что повышает качество и доступность медуслуг во всех регионах и населенных пунктах. Реализован профильный национальный проект.

«Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы и реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование. При этом очень важно готовить квалифицированные кадры врачей, медицинских сестёр, других специалистов, совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, использовать практику целевого набора по наиболее востребованным направлениям», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Владимир Путин призвал Минздрав оказывать всю необходимую помощь регионам для реализации масштабной программы модернизации первичного звена.