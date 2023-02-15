Путин призвал МЧС улучшать систему гражданской обороны

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам коллегии МЧС и призвал их совершенствовать систему гражданской обороны. При этом, по его словам, важно ориентироваться на опыт новых регионов России – Луганской и Донецкой народных республик.

«Важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учётом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР, на освобождённых территориях», – приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

Также среди приоритетов МЧС он назвал внедрение в работу современных информационных ресурсов и переход на «цифру».

В четырех новых регионах России – ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Луганской областях Путин призвал активнее работать над созданием территориальных органов МЧС.

Напомним, 30 сентября в Кремле по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о присоединении к России четырех новых регионов, освобожденных в ходе военной спецоперации.