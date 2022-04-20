Путин призвал малый и средний бизнес активнее участвовать в совместных проектах с Китаем

В текущей ситуации российскому малому и среднему бизнесу нужно активнее подключаться к проектам, реализуемым совместно с Китаем. Таким мнением во время заседания набсовета платформы «Россия — страна возможностей» поделился Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Китай — это самый крупный торгово-экономический партнер России. Только за прошлый год товарооборот стран составил 100 млрд долларов. Реализуются крупные российско-китайские проекты в нефтегазовой сфере, машиностроении, авиации, атомной энергетике.

«Сейчас, в сегодняшних условиях, малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.