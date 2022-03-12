Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.

Немецкий и французский лидеры поинтересовались у российского коллеги гуманитарной ситуацией в районах проведения специальной военной операции на Украине. Путин поделился с Макроном и Шольцем своим видением обстановки, заявив о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

В частности, по мнению Президента РФ, «националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации». В связи с этим он «настоятельно призвал» Президента Франции и канцлера ФРГ «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены».

Владимир Путин также подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этом контексте «лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», уточняют в пресс-службе.

Стороны условились о продолжении контактов по украинской проблематике.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.