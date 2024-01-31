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Путин призвал крупные банки заходить на новые территории и активно работать
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Федерации заявил, что российские банки должны начать работу на этих территориях, не боясь санкций со стороны стран Запада. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег — они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, санкций, — всё уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — поделился своим видением ситуации российский лидер.
«В 2030 году Донбасс и Новороссия (присоединенные после плебисцитов в 2022 году Запорожская и Херсонская области, их территорию российские войска контролируют не полностью — прим. Т-и) должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей», — заметил Путин, назвав это «базовой, интегральной целью».
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