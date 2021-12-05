Путин призвал Красный Крест помочь с продвижением вакцины «Спутник V»

Нельзя допустить ущемления прав привитых российской вакциной «Спутник V». Они должны иметь возможность свободно передвигаться по всему миру, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главой международного Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент призвал собеседника помочь в продвижении препарата.

«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной „Спутник V“, имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что в федерацию Красного Креста и Полумесяца входят 192 страны, «надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины». К тому же разные исследования, в том числе зарубежные, показали, что «Спутник V» – одна из самых безопасных антиковидных вакцин.