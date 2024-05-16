Путин призвал к справедливому решению палестинской проблемы

Ближний Восток переживает один из наиболее тяжелых кризисов в своей истории. Десятки тысяч мирных людей погибли в ходе палестино-израильского конфликта, обострилась ситуация в ближайших странах и регионе в целом, заявил в обращении к участникам открытия 33-го саммита Лиги арабских государств Президент России Владимир Путин.

«В свете этих трагических событий особую актуальность приобретает справедливое решение палестинской проблемы на международно признанной основе», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет поддерживать усилия арабских партнеров, направленные на урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Она выступает за долгосрочную нормализацию ситуации не только в Палестине, но и в Ливане, Йемене, Судане, Ливии и Сирии. Суверенитет этих государств должен соблюдаться.

В заключение Президент выразил уверенность в дальнейшем расширении отношений с арабскими странами. Это отвечает интересам обеих сторон, а также способствует обеспечению мира и стабильности не только в региональном, но и глобальном масштабе.