Путин призвал к пошаговому решению задач ради доверия граждан

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию новых объектов, призвал к последовательному решению поставленных задач. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Путина, именно такой подход позволит получить заслуженное признание со стороны граждан.

Глава государства подчеркнул, что развитие должно идти поэтапно, от одной цели к другой, и только в этом случае общество сможет по достоинству оценить усилия властей как на региональном, так и на федеральном уровне.