Путин призвал изучать искусственный интеллект с детьми на школьной математике

В России наблюдается очень большой дефицит профессионалов в сфере искусственного интеллекта. Чтобы решить эту проблему, важно внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах ну уроках математики, считает Президент РФ Владимир Путин.

«На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать. Это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Уже сделаны значимые шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников, и безусловно, нужно идти дальше – внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов, повышать квалификацию учителей», – цитирует его выступление на конференции по искусственному интеллекту РИА Новости.

Также Путин поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию робототехники и новые меры поддержки технологических компаний.