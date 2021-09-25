Путин призвал губернаторов лично контролировать реализацию нацпроектов

Главы регионов должны взять реализацию национальных проектов под личный контроль. Также им нужно уделять внимание поддержке граждан и бизнеса в регионах.

«Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса», – подчеркнул глава государства на встрече с руководством партий, прошедших в Государственную Думу VIII созыва.

На губернаторах лежит огромная ответственность перед людьми, доверие которых необходимо исполнять, «работать для них, ради них, <...> и с сердцем, и с душой доказывать, что вы на своем месте и достойны такого поста», добавил Владимир Путин.

В том числе главы регионов должны держать на постоянном контроле вопросы занятости населения, особенно это касается поддержки молодых специалистов.