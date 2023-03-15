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Путин призвал Генпрокуратуру активизировать работу с участниками и ветеранами СВО
В этом году Генпрокуратура должна усилить работу с участниками, ветеранами СВО и членами их семей. Защита их прав имеет особое значение, подчеркнул на расширенном заседании коллегии ведомства Президент РФ Владимир Путин.
«В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы», — подчеркнул он.
Путин отметил, что все участники СВО должны быть обеспечены денежным и иными видами довольствия, своевременно получать всю необходимую медицинскую и социальную помощь, помощь в реабилитации и трудоустройстве.
В этом направлении Генпрокуратура должна взаимодействовать с федеральными, региональными и местными органами власти, заметил Президент.
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