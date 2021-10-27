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Ру Тат
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27 октября 2021  23:20

Путин призвал энергокомпании активнее инвестировать в газовую инфраструктуру

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Энергетические компании должны активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. Такое мнение на совещании по вопросам ресурсного потенциала полуострова Ямал выразил Президент РФ Владимир Путин. 

«Я сейчас обращаюсь не только к руководству „Газпрома“ и „Новатэка“, которые здесь присутствуют, на нашем совещании, но и обращаюсь к другим нашим добывающим компаниям: нужно активнее включаться в эту работу», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. 

По словам Путина, необходимо вкладывать в инфраструктуру, включая транспортную. Среди крупных проектов — Северный широтный ход, ж/д подходы к порту Сабетта, обустройство Северного морского пути.

Президент подчеркнул, что такие шаги создадут основу для качественного и долгосрочного развития этого стратегически важного региона страны.

#владимир путин
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