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Политика
29 ноября 2022  14:12

Путин призвал дать судебную оценку каждому факту геноцида в годы Великой Отечественной

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Региональные суды в России продолжают сбор доказательств о геноциде населения, зверстве и преступлениях нацистов годы Великой Отечественной войны. Каждому из таких фактов должна быть дана судебная оценка, подчеркнул на Всероссийском съезде судей Президент РФ Владимир Путин.

«Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — подчеркнул он. 

Президент подчеркнул, что эта работа имеет огромную значимость и должна быть продолжена.

#Владимир Путин #Великая Отечественная война
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