Путин призвал дать судебную оценку каждому факту геноцида в годы Великой Отечественной
Региональные суды в России продолжают сбор доказательств о геноциде населения, зверстве и преступлениях нацистов годы Великой Отечественной войны. Каждому из таких фактов должна быть дана судебная оценка, подчеркнул на Всероссийском съезде судей Президент РФ Владимир Путин.
«Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что эта работа имеет огромную значимость и должна быть продолжена.