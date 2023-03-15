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Путин призвал бороться с «бюрократическими издевательствами» над людьми
Одна из задач Генеральной прокуратуры — защита трудовых и социальных прав граждан. Некачественное жилье для детей-сирот, задержки с выплатами заработной платы, социальных пособий и другие «бюрократические издевательства» над людьми недопустимы, подчеркнул на расширенном заседании коллегии ведомства Президент России Владимир Путин.
«Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации», — подчеркнул он.
Он отметил, что ситуация в стране непростая — это связано с экономическими и другими ограничениями, введенными против РФ, — к тому же обстановка отличается в каждом из регионов.
«Мы прекрасно это понимаем. Но есть вещи абсолютно недопустимые и, прямо скажем, вопиющие. На бюрократические издевательства над людьми и на прямое нарушение закона нужно быстро реагировать», — заметил Владимир Путин.
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