news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
3 сентября 2021  11:46

Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарном заседанием Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что не использует мобильный телефон. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев обратился к главе государства со словами: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит».

На вопрос о том есть ли у российского лидера собственный телефон, Путин сказал нет. 

20 августа во время встречи Путина и Меркель у канцлера ФРГ внезапно зазвонил телефон. 

Глава Правительства Германии смутилась, достала смартфон из кармана и выключила его. Президент РФ, в свою очередь, проигнорировал эту ситуацию и спокойно продолжил свою речь.

Переговоры состоялись в Александровском дворце в Москве в рамках прощального визита канцлера Германии Ангелы Меркель, которая приняла решение покинуть свой пост после предстоящих парламентских выборов в ФРГ, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное