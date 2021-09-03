Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарном заседанием Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что не использует мобильный телефон. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев обратился к главе государства со словами: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит».

На вопрос о том есть ли у российского лидера собственный телефон, Путин сказал нет.

20 августа во время встречи Путина и Меркель у канцлера ФРГ внезапно зазвонил телефон.

Глава Правительства Германии смутилась, достала смартфон из кармана и выключила его. Президент РФ, в свою очередь, проигнорировал эту ситуацию и спокойно продолжил свою речь.

Переговоры состоялись в Александровском дворце в Москве в рамках прощального визита канцлера Германии Ангелы Меркель, которая приняла решение покинуть свой пост после предстоящих парламентских выборов в ФРГ, о чем сообщал «Татар-информ».