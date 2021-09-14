Путин признал наличие оснований для критики руководителей, включая его самого

Президент России Владимир Путин уверен, что у граждан всегда есть основания критиковать представителей власти, включая его самого.

Глава государства обратил внимание на характер взаимодействия между обычными людьми и руководителями во время телемоста с главой Тульской области Алексеем Дюминым, отмечает ТАСС.

Один из подключившихся к беседе представителей региональной общественности рассказал, что за последние годы медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в области значительно улучшилась. Он поблагодарил за эти перемены Президента и губернатора.

«Должен вам вот сказать: всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича [Дюмина] — там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает», — подчеркнул, комментируя соответствующую реплику, Владимир Путин.

Однако российский лидер вместе с тем заметил, что губернатор Тульской области «приложил немало усилий для того, чтобы сдвинуть ситуацию (в медицинской сфере — прим. Т-и) с той мертвой точки, где она находилась в предыдущие годы».