Путин признал, что удары по Украине стали ответом на теракт в Севастополе

Сегодняшние удары по украинской инфраструктуре частично стали ответом на теракт в Севастополе. Это в беседе с журналистами подтвердил Президент России Владимир Путин.

«Отчасти так и есть», – отметил он на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьером Армении Николом Пашиняном.

Однако, добавил Президент, «это не все, что мы могли бы сделать».

Напомним, что 29 октября стоящие в севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным ведомства, в нападении участвовали девять летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов.