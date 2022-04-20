Путин: Приход российского общепита на место иностранного повысит качество обслуживания

Замена ушедшего из России иностранного общепита российским позволит повысить качество обслуживания граждан. Об этом во время заседания набсовета платформы «Россия — страна возможностей» сообщил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что многие зарубежные компании говорили об уходе из России, однако на деле по-прежнему работают.

«Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Владимира Путина, зарубежный общепит зачастую на 50–60%, а иногда и на 90% использует российские продукты.

«И правильно делают, потому что качество хорошее. Гораздо лучше, чем, скажем, в той же Европе, потому что там слишком много химии применяется, пестицидов. У нас гораздо строже все нормы с использованием этих препаратов», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что власти страны продолжат оказывать поддержку отечественным предприятиям общественного питания.