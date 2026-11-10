Путин поприветствовал участников строительного форума в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного, 50-го форума «Молодой специалист – строитель будущего», который проходит в Казани в рамках Строительной недели БРИКС. Обращение главы государства на открытии форума зачитал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В приветствии Владимир Путин отметил, что за годы проведения форум объединил около 50 тыс. человек – школьников, студентов, молодых специалистов, преподавателей, наставников и представителей ведущих предприятий.

«Нынешняя встреча – значимое событие для профессионального и молодежного сообщества», – подчеркнул Президент.

По его словам, форум стал востребованной площадкой для профессионального диалога, обмена знаниями и опытом, а также выбора будущей специальности.

Глава государства отметил, что работа в строительной отрасли требует глубоких знаний, ответственности и умения действовать в команде. От мастерства строителей, архитекторов и проектировщиков во многом зависит решение задач по развитию городов, сельских территорий и инфраструктуры.

«Для этого отрасли нужны грамотные, инициативные, увлеченные специалисты, готовые мыслить смело, осваивать новое и брать на себя ответственность за будущее страны», – говорится в приветствии.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что форум помогает молодежи познакомиться с возможностями строительных профессий, получить практические навыки, встретиться с потенциальными работодателями и найти опытных наставников. Кроме того, мероприятие способствует укреплению контактов со странами БРИКС в сфере подготовки кадров для строительной индустрии.

«Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго», – заключил Президент.