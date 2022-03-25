Путин присвоил звания лауреатов премии Президента РФ за произведения для детей

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий и почетных званий лауреата премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года. Документ опубликован пресс-службой Кремля.

Лауреатами события стали три человека: худрук Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, а также гендиректор «ХПС Придум» Никита Сазонов.

В указе уточняется, что Исаакян был награжден за «за выдающийся вклад в развитие традиций отечественного музыкального театра для детей и юношества»; Лохов — за вклад в развитие театрального искусства России и эстетическое, нравственное воспитание подростков. Третий из лауреатов получил награду за созданные детские и семейные экспозиции в музее, просветительскую деятельность.

Премия была учреждена в 2013 году. Ее основная цель — поддержка деятелей культуры, которые создают работы для детей и молодежи, а также активизация их участия в творческой деятельности.