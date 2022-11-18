Путин присвоил звание заслуженного работника высшей школы ректору КГАСУ

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил ректору Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашиту Низамову почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, не конкретизируется, за какие именно заслуги награждаются ректор КГАСУ и другие россияне, удостоенные почетных званий.

Рашит Курбангалиевич Низамов — профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук РТ. Он возглавляет КГАСУ с 2008 года (переизбирался на пост ректора в 2013, 2018 и 2021 годах).