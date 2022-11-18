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Наука и образование
18 ноября 2022  17:58

Путин присвоил звание заслуженного работника высшей школы ректору КГАСУ

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Президент России Владимир Путин своим указом присвоил ректору Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашиту Низамову почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, не конкретизируется, за какие именно заслуги награждаются ректор КГАСУ и другие россияне, удостоенные почетных званий.

Рашит Курбангалиевич Низамов — профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук РТ. Он возглавляет КГАСУ с 2008 года (переизбирался на пост ректора в 2013, 2018 и 2021 годах).
#КГАСУ #Владимир Путин
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