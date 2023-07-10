Путин присвоил звание почетного машиностроителя токарю из Казани

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Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено токарю АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Николаю Герасимову.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рабочий из Казани удостоен почетного звания за «заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», следует из текста указа.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. Он награжден за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Помимо этого, такой же медали, «За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоен главный казый РТ Залиль Фазлыев. Он тоже отмечен за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».