Путин присвоил звание народного артиста России Диане Гурцкой и Стасу Михайлову

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ исполнителям Диане Гурцкой и Стасу Михайлову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Гурцкой Диане Гудаевне <...> Михайлову Станиславу Владимировичу», — отмечается в документе.

Также Президент наградил ряд россиян орденом «За спасение погибавших», за заслуги в области здравоохранения — орденом Пирогова, «За заслуги перед Отечеством» I, II степени и другими наградами и почетными званиями.