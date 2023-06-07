Путин присвоил звание гвардейской 61-й зенитной ракетной бригаде

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 61-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что личный состав соединения проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

61-я зенитная ракетная бригада была сформирована в 1969 году на основе фондов 56-й зенитной ракетной бригады в Слуцке. Изначально подчинялась командованию Белорусского военного округа, но в том же году вошла в состав 2-й гвардейской танковой армии. Последняя была частью Группы советских войск в Германии.

В 1993 году бригада в полном составе была передислоцирована с территории ФРГ в город Бийск Алтайского края. Там она вошла в состав 28-го армейского корпуса, а затем — 41-й общевойсковой армии. Соединение оснащено зенитными ракетными комплексами «Бук-М2» и «Бук-М3».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин присвоил звание гвардейской 291-й артиллерийской бригаде.