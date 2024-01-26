Путин присвоил звание гвардейских трем полкам и двум бригадам

Три полка и две бригады Вооруженных сил России удостоились почетного наименования «гвардейский». Указы о его присудждении подписал Президент РФ Владимир Путин.

Отмечены следующие подразделения:

— 1430-й мотострелковый полк;

— 1429-й мотострелковый полк;

— 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты;

— 61-я Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты;

— 1-я мобильная бригада радиационной, химиечской и биологической защиты.

Они награждены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».