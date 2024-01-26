news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 26 января 2024 08:14

Путин присвоил звание гвардейских трем полкам и двум бригадам

Скопировать ссылку

Три полка и две бригады Вооруженных сил России удостоились почетного наименования «гвардейский». Указы о его присудждении подписал Президент РФ Владимир Путин.

Отмечены следующие подразделения:
— 1430-й мотострелковый полк;
— 1429-й мотострелковый полк;
— 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты;
— 61-я Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты;
— 1-я мобильная бригада радиационной, химиечской и биологической защиты.

Они награждены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

#Владимир Путин #награждение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2