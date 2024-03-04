Путин присвоил звание гвардейских общевойсковой армии и артиллерийской бригаде

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Почетное наименование гвардейских присвоено 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригады большой мощности. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.

В документах, размещенных на портале официального опубликования правовых актов, говорится, что почетные звания присвоены оперативному объединению и тактическому соединению за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указы вступили в силу в день подписания, 4 марта.

Upd. (00.22): 29-я общевойсковая армия, входящая в состав Сухопутных войск РФ, была сформирована в 2010-2011 годах. Организационно армия входит в состав Восточного военного округа. Ее соединения и воинские части дислоцированы на территории Забайкальского края, штаб находится в его столице — городе Чите.

Ранее армии, носящие такой номер, существовали в РККА и СА. 29-я армия в составе РККА была создана в июле 1941 года, участвовала в Смоленском сражении, Калининской оборонительной и Калининской наступательной, Ржевско-Вяземской и двух Ржевско-Сычевских операциях. Расформирована в феврале 1943-го, входящие в нее соединения были переданы 5-й и 20-й армиям, а управление оказалось реорганизовано в управление 1-й танковой армии.



В составе СА 29-я армия существовала с 1970 по 1988 год. Была дислоцирована в Забайкалье, после улучшения отношений с Китаем преобразована в 57-й армейский корпус.

В свою очередь 17-я артиллерийская бригада большой мощности, по информации газеты «Известия», к концу ноября была сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса. В состав подобных соединений, отмечает издание, должны входить дивизионы 203-миллиметровых гаубиц 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» (которая представляет собой модернизацию «Пиона»), 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан», а также подразделения беспилотников.