Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин присвоил звание гвардейских общевойсковой армии и артиллерийской бригаде
Почетное наименование гвардейских присвоено 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригады большой мощности. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.
В документах, размещенных на портале официального опубликования правовых актов, говорится, что почетные звания присвоены оперативному объединению и тактическому соединению за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом <...> в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Указы вступили в силу в день подписания, 4 марта.
Upd. (00.22): 29-я общевойсковая армия, входящая в состав Сухопутных войск РФ, была сформирована в 2010-2011 годах. Организационно армия входит в состав Восточного военного округа. Ее соединения и воинские части дислоцированы на территории Забайкальского края, штаб находится в его столице — городе Чите.
В составе СА 29-я армия существовала с 1970 по 1988 год. Была дислоцирована в Забайкалье, после улучшения отношений с Китаем преобразована в 57-й армейский корпус.
В свою очередь 17-я артиллерийская бригада большой мощности, по информации газеты «Известия», к концу ноября была сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса. В состав подобных соединений, отмечает издание, должны входить дивизионы 203-миллиметровых гаубиц 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» (которая представляет собой модернизацию «Пиона»), 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан», а также подразделения беспилотников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»