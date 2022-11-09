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Официальная хроника
9 ноября 2022  14:19

Путин присвоил звание «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку. Указ размещен на портале правовой информации.

В документе сказано, что полк отмечен за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и интересов государства в условиях вооруженных конфликтов. 

«Присвоить <...> почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 277 гвардейский бомбардировочный авиациаонный Млавский полк», – сказано в тексте.

 

#Владимир Путин
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