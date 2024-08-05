Путин присвоил звание «гвардейская» двум формированиям ВС России

Еще два формирования ВС России – 8-я общевойсковая армия и 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизия – получили почетное наименование «гвардейская». Указы подписал Президент Владимир Путин.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – сказано в документах, опубликованных на портале правовой информации.