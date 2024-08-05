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Политика 5 августа 2024 21:13

Путин присвоил звание «гвардейская» двум формированиям ВС России

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Еще два формирования ВС России – 8-я общевойсковая армия и 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизия – получили почетное наименование «гвардейская». Указы подписал Президент Владимир Путин.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», – сказано в документах, опубликованных на портале правовой информации.

#Владимир Путин
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