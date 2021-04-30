Пять жителей России были удостоены сегодня звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, информирует пресс-служба Кремля.
Звание присвоили капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадию Анохину, трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова Ростовской области Александру Бондаренко, художественному руководителю — директору дагестанской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей Мураду Кажлаеву.
Также в документе указаны замгендиректора — управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков и жительница Кировской области — машинист крана доменного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Людмила Суслякова.
В документе отмечается, что звание было присвоено «за особые заслуги перед государством и народом».
Ранее Президент России отметил госнаградами трех татарстанцев. Жители республики были награждены за борьбу с пандемией коронавируса и организацию чемпионата WorldSkills в Казани.
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ИА «Татар-информ»
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Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам
Пять жителей России были удостоены сегодня звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, информирует пресс-служба Кремля.