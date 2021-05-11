Путин присвоил звание Героя России командиру полка спецназа Чечни Замиду Чалаеву

Президент России Владимир Путин присвоил командиру полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замиду Чалаеву звание Герой России. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. «Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым», — отметил Кадыров.