Путин присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», - говорится в указе.

37-летний уроженец села Раевский Альшеевского района Башкирии Алмаз Сафин погиб в зоне СВО 14 января. Взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборону на участке основного удара.

Шел ожесточенный бой. Противник, не имея возможности прорваться, стал обстреливать наши позиции из минометов. Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но все равно продолжил командовать.

Он лично уничтожил пять бойцов ВСУ. Кроме того, ликвидированы две бронемашины, танк и порядка полусотни украинских военных.

