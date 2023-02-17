Путин присвоил звание генерал-полковника двум командующим военными округами РФ

Командующие Восточным и Западным военными округами Рустам Мурадов и Евгений Никифоров получили звания генерал-полковника. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Макаревичу Олегу Леонтьевичу, Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу, Романчуку Александру Владимировичу», — отмечается в тексте, опубликованном на официальном-портале правовой информации.

Напомним, что Герой России Рустам Мурадов был назначен командующим ВВО в октябре предыдущего года. Звание Героя РФ он удостоился за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии, где выполнял обязанности военного советника.