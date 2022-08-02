Путин присвоил высший чин генерала атаману Терского казачества Виталию Кузнецову
Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Терского войскового казачьего общества Виталию Кузнецову. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кузнецов является потомственным терским казаком, с 2008 по 2012 годы он был заместителем войскового атамана, занимался вопросами взаимодействия с силовыми структурами и военно-патриотическим воспитанием.
Терское войсковое казачье общество, которое является частью Государственного реестра казачьих обществ в России, занимается охраной правопорядка в качестве добровольных народных дружинников. Также оно охраняет леса и государственную границу.