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Официальная хроника
2 августа 2022  16:33

Путин присвоил высший чин генерала атаману Терского казачества Виталию Кузнецову

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Президент России Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Терского войскового казачьего общества Виталию Кузнецову. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кузнецов является потомственным терским казаком, с 2008 по 2012 годы он был заместителем войскового атамана, занимался вопросами взаимодействия с силовыми структурами и военно-патриотическим воспитанием.

Терское войсковое казачье общество, которое является частью Государственного реестра казачьих обществ в России, занимается охраной правопорядка в качестве добровольных народных дружинников. Также оно охраняет леса и государственную границу.

#Владимир Путин #казаки
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