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Политика 29 декабря 2023 13:15

Путин присвоил сотрудникам МИД РФ дипломатические ранги

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов сотрудникам Министерства иностранных дел РФ. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, ранг Чрезвычайного и Полномочного посла получил директор 4-го Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Посол российского внешнеполитического ведомства по особым поручениям Марат Бердыев получил ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 1-го класса.

Кроме того, советники-посланники РФ в Словении и Ливане Алексей Погонин и Максим Романов указом главы российского государства стали Чрезвычайными и Полномочными посланниками 2-го класса.

#Владимир Путин #мид рф #дипломаты
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