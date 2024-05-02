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Общество 2 мая 2024 18:46

Путин присвоил ректору КГМУ звание заслуженного работника здравоохранения России

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Ректору Казанского государственного медуниверситета Алексею Созинову присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения России». Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

В документе говорится, что руководитель вуза отмечен «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден водитель автомобиля головной территориальной проектно-изыскательской научно-производственной фирмы «Татинвестгражданпроект» Олег Золотов.

#Владимир Путин #КГМУ #награждение
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