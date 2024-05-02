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Путин присвоил ректору КГМУ звание заслуженного работника здравоохранения России
Ректору Казанского государственного медуниверситета Алексею Созинову присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения России». Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
В документе говорится, что руководитель вуза отмечен «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден водитель автомобиля головной территориальной проектно-изыскательской научно-производственной фирмы «Татинвестгражданпроект» Олег Золотов.
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