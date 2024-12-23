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Путин присвоил прокурору Татарстана чин советника юстиции III класса
Президент РФ присвоил прокурору Республики Татарстан Альберту Суяргулову классный чин государственного советника юстиции III класса, что соответствует званию генерал-майора. Документ опубликован на портале правовой информации.
Родился 1 августа 1982 года.
Окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.
Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга. С 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора Курортного района Санкт-Петербурга.
4 года был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. С декабря 2022 по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга.
Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 года назначен на должность прокурора Республики Татарстан.
Награжден именным оружием, медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. В 2022 году Альберту Суяргулову досрочно присвоен классный чин – старший советник юстиции.
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