Путин присвоил прокурору Татарстана чин советника юстиции III класса

Прокурор Республики Татарстан

Родился 1 августа 1982 года.

Окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт, а затем получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете.

Карьеру в прокуратуре начинал помощником Всеволожского городского прокурора в надзорном ведомстве Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга. С 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя прокурора Курортного района Санкт-Петербурга.

4 года был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. С декабря 2022 по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 года назначен на должность прокурора Республики Татарстан.

Награжден именным оружием, медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. В 2022 году Альберту Суяргулову досрочно присвоен классный чин – старший советник юстиции.