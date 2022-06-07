Путин присвоил представителю Минобороны Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства обороны РФ Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает ТАСС.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», — отмечается в документе.

При этом в Кремле подтвердили факт подписания указа, но воздержались от дальнейших комментариев, замечает агентство.

Игорь Конашенков родился в Кишиневе в 1966 году. Окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военную академию ПВО, Высшие курсы Военной академии Генерального штаба ВС России. Сначала служил в управлении Главного командования ПВО, а затем, с 1998-го, в пресс-службе Министерства обороны.

В 2003 году стал руководителем пресс-службы Северо-Кавказского военного округа, в 2009-м — заместителем главы Управления пресс-службы и информации Минобороны. В 2011 году возглавил это управление, в 2017-м переименованное в Департамент информации и массовых коммуникаций. С 2013 года генерал-майор.

Начиная с 2015 года Конашенков освещал военную операцию в Сирии, а после начала специальной военной операции на Украине стал проводить ежедневные брифинги о видении хода боевых действий российской стороной. Против него ввели санкции Великобритания, Европейский Союз и Новая Зеландия.

Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Почти сразу Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться только сведениями из официальных источников РФ. Затем был принят закон об уголовной ответственности за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной. Сегодня по нему был заочно арестован писатель Дмитрий Глуховский.