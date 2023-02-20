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Политика 20 февраля 2023 13:53

Путин присвоил послу РФ в Эстонии ранг чрезвычайного и полномочного

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Владимиру Липаеву, который возглавлял дипмиссию России в Эстонии, присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Липаев был выслан из Эстонии одновременно с эстонским послом в РФ. Тогда же был понижен уровень дипотношений между государствами.

#Владимир Путин #Эстония
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