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Путин присвоил послу РФ в Эстонии ранг чрезвычайного и полномочного
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Владимиру Липаеву, который возглавлял дипмиссию России в Эстонии, присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что Липаев был выслан из Эстонии одновременно с эстонским послом в РФ. Тогда же был понижен уровень дипотношений между государствами.
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