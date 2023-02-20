Путин присвоил послу РФ в Эстонии ранг чрезвычайного и полномочного

Владимиру Липаеву, который возглавлял дипмиссию России в Эстонии, присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Липаев был выслан из Эстонии одновременно с эстонским послом в РФ. Тогда же был понижен уровень дипотношений между государствами.