Путин присвоил почетные звания жителям Татарстана

Президент России Владимир Путин присвоил актеру театра имени Галиасгара Камала Рамилю Тухватуллину почетное звание заслуженного артиста РФ. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Актер в числе других культурных деятелей отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, из документа следует, что заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин «за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу» удостоен почетного звания заслуженного работника ЖКХ РФ.

Помимо этого, ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».