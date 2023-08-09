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Общество 9 августа 2023 16:51

Путин присвоил почетные звания учителю и доценту челнинского филиала КФУ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В списке оказалось два представителя Татарстана, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась педагог «Школы новых технологий» Ирина Рябкова. А доцент кафедры технологии строительства и управления недвижимостью Набережночелнинского института (филиала КФУ) Фриль Ахметов — звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Оба татарстанца отмечены за многолетний добросовестный труд и заслуги в своей отрасли.

#награждение #Владимир Путин
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