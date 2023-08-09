Путин присвоил почетные звания учителю и доценту челнинского филиала КФУ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В списке оказалось два представителя Татарстана, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась педагог «Школы новых технологий» Ирина Рябкова. А доцент кафедры технологии строительства и управления недвижимостью Набережночелнинского института (филиала КФУ) Фриль Ахметов — звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Оба татарстанца отмечены за многолетний добросовестный труд и заслуги в своей отрасли.