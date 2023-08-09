Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин присвоил почетные звания учителю и доценту челнинского филиала КФУ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В списке оказалось два представителя Татарстана, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась педагог «Школы новых технологий» Ирина Рябкова. А доцент кафедры технологии строительства и управления недвижимостью Набережночелнинского института (филиала КФУ) Фриль Ахметов — звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Оба татарстанца отмечены за многолетний добросовестный труд и заслуги в своей отрасли.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»