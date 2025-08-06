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Общество 6 августа 2025 18:49

Путин присвоил почетные звания пилоту и деятелю физкультуры из Татарстана

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Путин присвоил почетные звания пилоту и деятелю физкультуры из Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана, отличившимся в профессиональной деятельности. Указ о награждении опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Советник Федерации спортивной борьбы РТ Рустем Тагиров удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Его отметили за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» получил пилот-инструктор авиакомпании «Тулпар Эйр» Сергей Матросов. Он награжден за профессионализм, многолетний труд и высокие достижения в освоении и эксплуатации авиационной техники.

#награждение #Владимир Путин
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