Путин присвоил госнаграды четырем татарстанцам

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград четырем жителям Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей орденом «Родительская слава» были награждены супруги из РТ Андрей и Динара Косач. Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена глава правления потребительского общества «Аш-су» Альфиза Исламова.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный врач РФ» получила завкафедры Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБО «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» Резеда Бодрова.