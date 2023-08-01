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Путин присвоил госнаграды четырем татарстанцам
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград четырем жителям Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей орденом «Родительская слава» были награждены супруги из РТ Андрей и Динара Косач. Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена глава правления потребительского общества «Аш-су» Альфиза Исламова.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный врач РФ» получила завкафедры Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБО «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» Резеда Бодрова.
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