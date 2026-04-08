Путин присвоил почетное звание Заслуженного работника транспорта руководителю из РТ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» директору государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан» Азату Галиахметову.
Указ о награждении опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что награда вручена за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.