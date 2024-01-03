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Путин присвоил наименование «гвардейский» двум полкам и одной бригаде
Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты, 40-му инженерно-саперному полку и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной). Указы размещены на сайте Кремля.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов <...>», – сказано в документах.
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