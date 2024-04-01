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Путин присвоил наименование «гвардейская» 5-й общевойсковой Краснознаменной армии
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное наименование гвардейского 5-й общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии. Документ опубликован на портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Как отмечается на сайте Минобороны, днем образования 5-й общевойсковой Краснознаменной армии считается 11 октября 1941 года. В годы Великой Отечественной войны армией командовали генералы, ставшие впоследствии выдающимися военачальниками, Д.Д. Лелюшенко, И.М. Федюнинский, В.С. Поленов, будущие маршалы Советского Союза Леонид Говоров и Николай Крылов. За подвиги, совершенные во время Великой Отечественной и войны с Японией, 117 офицеров, сержантов и солдат армии удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 50 стали полными кавалерами Ордена Славы, более 20 тыс. награждены орденами и медалями. Все воинские части и соединения армии стали орденоносными, а два соединения — гвардейскими.
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