Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Председателю Совфеда Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указано, что Матвиенко удостоена награды «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Напомним, что сегодня спикер Совета Федерации отмечает юбилей — ей исполнилось 75 лет.