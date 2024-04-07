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Политика 7 апреля 2024 10:41

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

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Председателю Совфеда Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указано, что Матвиенко удостоена награды «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Напомним, что сегодня спикер Совета Федерации отмечает юбилей — ей исполнилось 75 лет.

#Владимир Путин #Валентина Матвиенко
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