Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника и лично поздравил с днем рождения

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника и поздравил его с днем рождения. О разговоре с главой государства Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, с чувством гордости передаю вам слова поздравления от нашего дорогого и любимого Президента России Владимира Владимировича Путина с днем Грозного, с днем учителя и днем чеченской молодежи. Глава государства звонил мне и попросил пожелать от его имени всем жителям ЧР благополучия, удачи и успехов», — говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что «авансом» оправдает доверие Президента и благодарит его за высокую оценку заслуг.

Он напомнил, что чеченские воины находятся в зоне СВО на Украине — участвуют в наступлении в ДНР и Херсонской области. «Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед», — заметил глава Чечни.

Кадыров добавил, что в связи со спецоперацией на Украине праздничные развлекательные мероприятия в честь Дня города, Дня учителя и молодежи в республике не предусмотрены.