Путин присвоил Иреку Файзуллину звание заслуженного строителя России

Президент России Владимир Путин присвоил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину звание заслуженного строителя РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный строитель Российской Федерации“ Файзуллину Иреку Энваровичу — министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном накануне, 25 октября.

Ирек Файзуллин занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана с 2010 по 2020 год. В январе 2020-го он был назначен первым заместителем главы Министерства строительства и ЖКХ России, а в ноябре того же года возглавил это ведомство.